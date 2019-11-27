Секрет «русского счастья» от ВЦИОМ: каждый второй россиянин держит дома кошку, каждый третий — собаку

Россия – страна котов, утверждает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Самым популярным домашним животным у граждан РФ оказались коты и кошки. В совместной жизни с этими питомцами признались 54% участника опроса. 38% россиян держат дома собак, сообщил ВЦИОМ 27 ноября.

И если беспородные собаки так же популярны, как породистые кобели и суки – по 19% респондентов, то кошачьи «метисы» гораздо популярнее котов с родословной. Беспородная кошка живёт у 39% россиян. Лишь 15% делят кров с благородными котами.

Животные, типичные для сельского образа жизни, есть лишь у 7% россиян. Хомяков и черепах держат ещё вдвое реже, чем кур, коров и коз – 3%. Аквариумные рыбки и декоративные птицы также симпатичны лишь каждому тридцать третьему (3%). Змей, обезьян и крокодилов держит один россиянин из ста. Каждый третий гражданин РФ (32%) предпочитает жить без животных.





Россияне заводят животных из любви (20%), потому что «дети принесли» (16%), для охраны (16%), потому что без них плохо (16%), для ловли мышей (12%) или потому что подбросили (11%).

Каждый третий домашний зверь был куплен (30%) и взят с рук (30%). Каждый четвёртый (24%) – подобран на улице. Каждый шестой (17%) – подарен. При этом за прошедшие три года вчетверо выросло количество тех граждан, к кому животное пришло само, – 12% в 2019 году против 3% в 2016-м.

Каждый десятый гражданин (11%) ездит со своим питомцем за пределы своего региона в общественном транспорте.

Взять питомца из приюта в будущем готов каждый второй россиянин. 48% участников опроса допускают такую возможность. В возрасте до 24 лет взять питомца из приюта готовы 90% россиян.

Симпатии россиян к домашним животным директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов назвал секретом «русского счастья».

«Домашние животные создают ощущение стабильности жизни. Среди нас мало тех, кто заводит кошку или собаку с утилитарными целями — например, для охраны дома или ловли мышей. Все больше россиян готовы взять животное из приюта. Позиция молодежи позволяет надеяться, что проблема бездомных животных через некоторое время останется в прошлом. И пусть эта гипотеза прозвучит несерьезно, возможно, в любви к братьям меньшим кроется нераскрытый пока секрет "русского счастья"», – заявил представитель государственной социологической службы.

Россия входит в число стран с наибольшим количеством животных в семьях, уточнили в ВЦИОМ со ссылкой на данные исследования Gfk. Но если в странах Латинской Америки чаще предпочитают заводить собак (доли их владельцев в Мексике и Аргентине составляют более 60%), то жители России более дружелюбны к кошкам.