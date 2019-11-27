Туалеты на МКС починили, космические «подгузники» больше не нужны

Сломанные туалеты на Международной космической станции снова в строю. Пока устройства не работали, астронавты пользовались специальными космическими «памперсами».

Специалист хьюстонского центра рассказал итальянскому руководителю МКС Луке Пармитано, что неисправность туалета в модуле Tranquility устранили, сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов, что с оборудованием на отечественном сегменте, в Роскосмосе заявили: он исправен и вообще не выходил из строя.

Ранее командир жаловался, что американский туалет в модуле Tranquility и российский в сегменте «Звезда» сломались. В период неисправности астронавты использовали космические «памперсы», предметы для сбора мочи UCD. Они хранятся в европейском модуле Columbus.





Напомним, на станции всего два туалета производства РФ – в российском модуле «Звезда» и американском Tranquility. Также кабинки стоят в кораблях «Союз», но их используют только в крайнем случае.

Сейчас на МКС работают шесть человек, два россиянина – Александр Скворцов и Олег Скрипочка, руководитель итальянец Луи Пармитано, три американца – Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.