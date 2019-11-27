«Всё было не зря». Почтовики Финляндии добились своего после двух недель забастовки, стачки отменены

Финские почтовики и их работодатель, наконец, сумели найти компромисс, и забастовки, затронувшие не только жителей Финляндии, но и туристов, закончились 27 ноября.

Ассоциация работодателей сферы услуг Palta и профсоюз работников логистической сферы PAU пришли к согласию, сообщает Yle.

«Мы довольны принятым решением, а значит, наша борьба, акции протеста – все было не зря. Я горжусь нашими людьми», – заявил главное доверенное лицо работников PAU Лео Харра.

Одной из основных причин конфликта было намерение работодателя перевести 700 сортировщиков почтовых посылок под действие коллективного трудового договора, более выгодного для работодателя. Согласно подсчетам профсоюза PAU, сортировщики посылок потеряли бы из-за переноса от 30 до 50% зарплаты. Средний доход среди сортировщиков составляет около 2000 евро, понижение в зарплате, согласно PAU, составило бы 660 евро.

Напомним, тысячи работников почты Финляндии вышли на забастовку 11 ноября. Позже к ним присоединились другие профсоюзы. В итоге 25 ноября встали грузовые суда и паромы, автобусы в Хельсинки, а Finnair вынужден был отменить 250 рейсов. Остановить поезда грозились и железнодорожники.



