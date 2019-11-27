«От "Фонтанки" мы ничего хорошего не получаем». Корреспондента лишили ряженки перед встречей с президентом

Несколько десятков человек собрались на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга у памятника писателю Даниилу Гранину, открывать который должен приехать президент Владимир Путин. Они стоят за металлическими ограждениями: на площадку их не пускают отвечающие за безопасность сотрудники, передает корреспондент «Фонтанки» 27 ноября.

Всех допущенных на мероприятие, в том числе журналистов, досматривают и забирают жидкости. Осмотрев рюкзак корреспондента «Фонтанки», один из сотрудников заметил бутылку ряженки, но махнул рукой: «Вы же ею кидаться не будете? Проходите». Но уточнив название издания, саркастически заулыбался. «От "Фонтанки" мы, знаете, ничего хорошего не получаем. Извините, но доставайте ряженку», – вынес вердикт привратник.

Церемония открытия памятника Даниилу Гранину — одно из мероприятий, посетить которые планирует президент во время визита в Петербург. Ранее он уже простился с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой в здании 12 коллегий на Менделеевской линии. Среди дальнейших планов президента — открытие трассы М-11. «Фонтанка» следит за передвижениями Путина по Петербургу в прямой трансляции.



