Setl Group сдал 4-ю очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group

Setl Group ввел в эксплуатацию 4 очередь жилого комплекса комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе. Это два жилых дома, расположенных на Плесецкой ул. 20, к. 1-2, и два подземных паркинга в общей сложности на 600 автомобилей, а также две открытые наземные автостоянки.

Часть построенных секций расположена в глубине уютного двора, а фасады других секций выходят на Плесецкую улицу. На первых этажах со стороны Плесецкой ул. расположены коммерческие помещения, в которых будут открыты продуктовые магазины, крафтовые кафе и небольшие пекарни.

Купив ароматную выпечку и стаканчик кофе, можно будет посидеть в уютном дворе с друзьями или поиграть с ребенком – для отдыха жильцов холдинг предусмотрел удобные зоны с парковыми диванами. На территории двора Setl Group высадил остролистные клены, шершавые вязы, спирею и кизильник.

Во дворах благоустроены детские площадки с яркими городками, качелями разных видов, песочными двориками, ящиками для игрушек и каруселями. А спортивные зоны оборудованы тренажерами и теннисными столами.

Проект «Чистое небо» благодаря грамотной планировке кварталов, яркому внешнему виду, продуманной инфраструктуре и сочетанию цены и качества успел полюбиться петербургским покупателям. Так, по данным Росреестра о количестве заключенных договоров, ЖК «Чистое небо» возглавляет ТОП-10 самых популярных городских новостроек комфорт-класса.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

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