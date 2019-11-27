«Прибыл». Вертолёты на Петропавловке, на Васильевском – заторы и разговоры

Транспортная активность в воздухе и на земле наблюдается в центре Петербурга днём 27 ноября.

В 12:57 читатели «Фонтанки» заметили прибытие вертолётов на площадку Петропавловской крепости.

Автомобилисты в «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» оживились, как обычно бывает в пробках, когда нечего делать. «Болтают» на Васильевском острове. «Кто видит, почему стоим», – спрашивают одни. «Только что проехал В.В.», – отвечают другие. Транспортного коллапса нет, кто-то удивляется, неужели Кронверкская набережная действительно такая свободная, какой её представляет «Яндекс». Сообщается о перекрытии движения на перекрёстке Каменноостровского проспекта и Кронверкской набережной.





Причина очевидна. Владимир Путин прибыл в СПбГУ на прощание с Людмилой Вербицкой.