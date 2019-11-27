Владимир Путин прибыл в СПбГУ на прощание с Вербицкой

Президент России Владимир Путин приехал на прощание с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» 27 ноября.

Путин возложил цветы и пообщался с родственниками покойной. Напомним, гражданская панихида по Вербицкой проходит в здании 12 коллегий на Менделеевской линии. На нее пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, ректор СПбГУ Николай Кропачев, министр просвещения Ольга Васильева, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Также среди провожающих заметили коллег президента СПбГУ со всей страны, депутатов ЗакСа, вице-губернатора города Владимира Княгинина и народного артиста Александра Розенбаума.

Из-за церемонии в СПбГУ на один день отменили все лекции, сотрудников университета пускают на работу по спискам.

Напомним, за передвижениями Владимира Путина по городу «Фонтанка» следит в прямой трансляции.



