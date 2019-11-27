Жилой комплекс «Крылья» на Пулковском шоссе введен в эксплуатацию

ГК «КВС»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Крылья» в Московском районе. Комплекс введен в эксплуатацию на месяц раньше заявленного срока.

В ближайшее время начнется передача квартир дольщикам. В ГК «КВС» уточнили, что сегодня подходят к концу подготовительные работы, формируется график приемки.

Жилой комплекс «Крылья» – компактный 24-этажный монолитный жилой дом на 2 парадные. Он разместился вдоль Пулковского шоссе, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Жилому дому «Крылья» уже присвоен адрес: Среднерогатская улица, 13, корпус 2, строение 1. В доме разместилось всего 316 квартир, от студий до 4-комнатных, как классических, так и европланировок. На последнем этаже есть квартиры с высокими потолками и французскими балконами. Первый этаж отдан под коммерческие помещения, для автолюбителей предусмотрена вместительная наземная автостоянка на 183 места.

Квартиры в комплексе передаются жильцам с полной чистовой отделкой. Дополнительный комфорт обеспечивают большие окна (высота от 1,8 м до 2,5 м), места для систем хранения, продуманное зонирование, витражное остекление балконов. В квартирах предусмотрена коллекторная разводка отопления в стяжке, радиаторы с термостатическими вентилями. Специалисты службы Госстройнадзора подтвердили класс энергоэффективности здания «А+» (Очень высокий).

Еще одна особенность комплекса – оригинальный внутренний двор. Проект ландшафтного дизайна был разработан студией «Нескучный сад». Во дворе установлена большая спортивная площадка, которая летом может служить полем для баскетбола, а зимой – хоккейной коробкой. Рядом создана площадка с игровыми и спортивными комплексами для детей: большой игровой замок, качели для разных возрастов, песочница, спортивные стенки. Есть место для отдыха с декоративными панелями, а также площадки для игр и рисования на асфальте. Двор огорожен, вход на территорию комплекса доступен жителям по индивидуальному ключу. Спокойствие новоселов обеспечивает также собственная служба охраны.

Дом передается на обслуживание управляющей компании «КВС-Сервис».

Сегодня в комплексе остались две последние квартиры: двух- и трехкомнатная. Стоимость с чистовой отделкой начинается от 8 млн рублей.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)