Сильный взрыв произошел на нефтехимическом заводе в Техасе. Начата эвакуация

На территории завода TPC Group, который занимается нефтепродуктами, в ночь на 27 ноября произошло ЧП. Причины взрыва до сих пор не ясны

Explosion rocks Jefferson County



Video of the explosion at TPC Plant.

«На заводе произошли несколько взрывов. Теперь там пожар. Спасатели смогли вытащить двух пострадавших сотрудников. Их доставили в местные больницы. Пострадавших может быть и больше», – сообщает 27 ноября агентство Reuters со ссылкой на шерифа округа Джефферсон Кристала Холмса.





TPC EXPLOSION: Ryan Mathewson sends KFDM photos from his house on Earle Street in Port Neches.



" We were the closest house to the plant

We were the closest house to the plant

We woke up covered in glass doors blown in but we got out safe

По его словам, в городе начата эвакуация. Пожарная служба занимается сдерживанием огня. Спасатели намерены проверить повреждения в близлежащих домах, а также узнать о состоянии местных жителей.

TPC EXPLOSION: Video of a door being blown off at person home in Port Neches during plant explosion.



Thank you to Michael Buell for the video.

Компания TPC Group сообщила на своем сайте, что взрыв произошел в час ночи по местному времени. Сейчас все сотрудники эвакуированы.