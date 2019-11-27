«В Петербурге всё спокойно». Навигаторы светят зелёным. На М-11 Путина ждёт серебряный Aurus

Странный день жестянщика 27 ноября: поток сообщений о ДТП на скользких дорогах и о пробках, образующихся из-за них, с началом светового дня внезапно иссяк, да и загруженность дорог на удивление низкая – 3-4 балла. Затишье.

И на картах «Яндекса», и на картах «Гугла» вся КАД на удивление зелёная (так продолжается уже час-два), Пулковское шоссе тоже, как и ЗСД, и большая часть Московского проспекта. Внимание на этот район города устремлено потому, что там уже почти три часа ждут президента Владимира Путина, который должен открыть платную магистраль М-11 Москва – Санкт-Петербург.

Пока журналист «Фонтанки» имеет возможность рассмотреть машины, стоящие на старте. Это серебристый «Аурус», «УАЗы Патриоты», КамАЗы.





Напомним, у Путина в Петербурге запланирована большая программа, начала которой мы пока не заметили.