Гордума Грозного заказала Деда Мороза и Снегурочку. Им запретили выпивку, мат и оружие

Депутаты Гордумы Грозного пригласили на Новый год Деда Мороза и Снегурочку. Выпивать, материться и приносить оружие главным героям праздника запрещено.

Перформанс Деда Мороза и Снегурочки не продлится долго, судя по госконтракту, – всего четверть часа. Поздравление народные избранники хотят услышать без мата. Артистам запретили приходить с оружием, пиротехникой, животными и насекомыми, сообщают «Открытые медиа».

Чиновники хотят увидеть грамотных артистов, со знанием двух языков – русского и чеченского. Одежда выступающих должна соответствовать религиозным убеждениям зрителей. Шуба Снегурочки – ниже колен. Грим не должен быть вызывающим.

Стоимость проведения праздника – 2,03 млн рублей. На эти деньги исполнитель госконтракта закупит семь елей, пять искусственных и две натуральных. Здание парламента обвесят светодиодными лампами, электрогирляндами и украсят светящимися скульптурами.





В «Открытых медиа» добавили, что победителем конкурса на исполнение госконтракта стало ООО «Грузком». Единственный участник тендера предложил максимальную цену.