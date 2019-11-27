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27.11.2019 12:51
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Очередной банк в Эстонии признал отмывание миллиардов евро. Деньги могли идти из России

Шведский банк SEB Sweden признал систематические подозрительные операции, которые шли через эстонский филиал. Возможностью могли пользоваться и попавшие под санкции фигуранты «акта Магнитского». 

«Мы хотим быть прозрачны, именно поэтому мы предоставляем данные по Балтийскому региону с 2005 по 2018 год», – говорится в опубликованном 27 ноябре пресс-релизе финансового института из Швеции. 

В SEB рассказали, что из всех  вызывающих подозрения операций 95% приходятся на Прибалтику. Переводы на 25,8 млрд евро, которые прошли через эстонский филиал, признаны подозрительными. Шведская компания отмечает, что сейчас «прекращены многочисленные отношения» с такими клиентами. 

Эстонское издание Postimees считает, что масштаб отмывания средств может быть гораздо больше. Шведский телеканал SVT проверил 194 «подозрительных» клиента и 2000 транзакций, которые могут быть связаны с Россией. 


Журналисты SVT настаивают, что в Прибалтику были выведены 475 миллионов шведских крон (около 49,35 миллиона долларов), связанных с так называемым «актом Магнитского». 

В SEB, в свою очередь, поспешили эту информацию опровергнуть, опубликовав ответ на своем сайте. 

«Банк проверяет клиентов и транзакции в связи с «актом Магнитского». SEB не видел, что к нам обращались какие-либо компании, попавшие под действие акта», – отметил  генеральный директор Йохан Торгеби.

Напомним, что это не первый раз, когда банки обвиняются в отмывании денег в Эстонии. Ранее Swedbank оказался в центре скандала. В рамках расследований были приостановлены полномочия главы эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Danske Bank также оказался под подозрением. В начале осени банк рассказал о результатах внутреннего расследования. Оно показало: через эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч иностранцев, в период с 2007-го по 2015 год провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро.

Справка:

«Акт Магнитского» принят в США в 2012 году. Он подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Закон был назван в честь Сергея Магнитского.

Глава Hermitage Capital Уильям Браудер для расследования схемы по отмыванию денег в Danske Bank нанял юриста фонда Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и Магнитский, он погиб в СИЗО. Браудер инициировал принятие так называемого «списка Магнитского», санкционных мер, предпринятых против ряда российских предпринимателей и представителей власти, якобы виновных в гибели юриста.

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