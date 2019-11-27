Очередной банк в Эстонии признал отмывание миллиардов евро. Деньги могли идти из России

Шведский банк SEB Sweden признал систематические подозрительные операции, которые шли через эстонский филиал. Возможностью могли пользоваться и попавшие под санкции фигуранты «акта Магнитского».

«Мы хотим быть прозрачны, именно поэтому мы предоставляем данные по Балтийскому региону с 2005 по 2018 год», – говорится в опубликованном 27 ноябре пресс-релизе финансового института из Швеции.

В SEB рассказали, что из всех вызывающих подозрения операций 95% приходятся на Прибалтику. Переводы на 25,8 млрд евро, которые прошли через эстонский филиал, признаны подозрительными. Шведская компания отмечает, что сейчас «прекращены многочисленные отношения» с такими клиентами.

Эстонское издание Postimees считает, что масштаб отмывания средств может быть гораздо больше. Шведский телеканал SVT проверил 194 «подозрительных» клиента и 2000 транзакций, которые могут быть связаны с Россией.





Журналисты SVT настаивают, что в Прибалтику были выведены 475 миллионов шведских крон (около 49,35 миллиона долларов), связанных с так называемым «актом Магнитского».

В SEB, в свою очередь, поспешили эту информацию опровергнуть, опубликовав ответ на своем сайте.

«Банк проверяет клиентов и транзакции в связи с «актом Магнитского». SEB не видел, что к нам обращались какие-либо компании, попавшие под действие акта», – отметил генеральный директор Йохан Торгеби.

Напомним, что это не первый раз, когда банки обвиняются в отмывании денег в Эстонии. Ранее Swedbank оказался в центре скандала. В рамках расследований были приостановлены полномочия главы эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья. Danske Bank также оказался под подозрением. В начале осени банк рассказал о результатах внутреннего расследования. Оно показало: через эстонское отделение граждане России и стран СНГ, всего 15 тысяч иностранцев, в период с 2007-го по 2015 год провели незаконных транзакций на 200 миллиардов евро.