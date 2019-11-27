Три банка аккредитовали ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон»

ГК «Эталон»

ПАО «МТС-Банк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк» и ПАО РОСБАНК аккредитовали новый проект Группы «Эталон» – ЖК Галактика Pro, который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

Приобрести квартиру в новом комплексе класса бизнес-лайт с помощью ипотечного кредита от МТС Банка можно при внесении минимального первоначального взноса в размере от 20% от стоимости недвижимости. Кредит на покупку жилья оформляется от 9,4% годовых. Кредит предоставляется на срок от 3 до 25 лет. Возможная сумма кредита от 1 млн до 25 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.mtsbank.ru

В «Металлинвестбанке» действует специальное предложение «Первоначальный взнос от 10%». Купить квартиру в ЖК Галактика Pro можно с первоначальным взносом в размере от 10%-14,99% от стоимости жилья с процентной ставкой по кредиту от 8,9%. При внесении первоначального взноса в размере от 15% до 19,99% ставка составит от 8,8% годовых, при взносе свыше 20% от стоимости недвижимости – от 8,6% годовых. Указанные процентные ставки действительны при условии подписания покупателями кредитного договора не позднее календарного месяца с даты одобрения кредитной заявки. Сумма ипотечного кредита – от 500 тыс рублей до 25 млн рублей. Срок кредитования от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://metallinvestbank.ru

Оформить ипотеку в Росбанке можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% от стоимости квартиры. Возможная сумма кредита от 300 тыс. рублей до 20 млн рублей. Ипотека оформляется на срок от 3 до 25 лет, процентная ставка при этом составит от 9,74%. При внесении первоначального взноса в размере от 20% ставка по ипотеке составит от 9,49% годовых, при взносе от 20% от стоимости недвижимости и сумме кредита от 3 млн рублей – от 8,99% годовых.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rosbank.ru/

Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от однокомнатных до четырехкомнатных, с кухнями-гостиными до 31 кв. м и просторными комнатами. Особенностью квартир ЖК Галактика Pro станет наличие открытых террас, которые станут прекрасным местом для отдыха. Благодаря большим окнам квартиры будут иметь хорошее естественное освещение. Продуманная эргономика жилых помещений и просторные лифты с доступом в подземный паркинг создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г., ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440 от 21.11.2014г., ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15

Справка о Группе «Эталон»

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф