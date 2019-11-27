Ракицкий о подготовке к игре с «Лионом»: Детали? Какие детали?! Нам выигрывать надо

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий в интервью «Фонтанке» рассказал о планах на домашний матч Лиги чемпионов против «Лиона», который пройдет в среду, 27 ноября.

– Готовимся к «Лиону». Детали? Какие детали?! Нам выигрывать надо.



– Задача выходить в плей-офф Лиги чемпионов? Не Лиги Европы?



– Конечно.



– «Зенит» в Лиге чемпионов попал под каток немецкого «Лейпцига». При этом на фоне результатов матчей «Лейпцига» в чемпионате Германии «Зенит» выглядел еще неплохо. Семь голов не пропускал.



– Да, это сильная команда. 2 игры мы проиграли. У нас еще остались 2 встречи в группе. Самая важная – это в среду, сегодня. Берем 3 очка и уже начинаем строить планы на выход в плей-офф.

Напомним, «Зенит» после четырех туров с четырьмя очками занимает третье место в группе G. Лидирует «Лейпциг» (9 очков), на второй строчке – «Лион» (7). Для продолжения борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов петербуржцам необходимо побеждать сегодня французскую команду. Матч пройдет на «Газпром Арене», начало в 20:55.



