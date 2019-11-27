ДТП с миллионным «бюджетом»: Corvette подрихтовал себе «лицо» о Range Rover на ЗСД

Дорогое ДТП наблюдали петербургские автомобилисты утром 27 ноября на Западном скоростном диаметре. В неравной борьбе сошлись спорткар и премиальный внедорожник.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на ЗСД, после пункта оплаты на съезде в Белоостров, столкнулись Chevrolet Corvette Coupe Z06 и Range Rover Velar. У «Корвета» в результате значительно повреждена передняя часть, у «Велара» же серьезных повреждений не наблюдается – по крайней мере, на опубликованных в группе фото. О пострадавших не сообщается.

«Этот «Корвет» перед ЗСД обогнал меня», – заметил участник группы Александр. А по словам Ольги, водитель спорткара не лихачит: «Часто его на ЗСД вижу, он очень спокойно ездит и не выше 120 км/ч. Может, поскользнулся, ну или «Велар» по тормозам дал?»





«Липучка на «Корвете. Они оба не успели оттормозиться. Гололёд», – добавил в комментариях Арсений. По словам Василия, накануне перед пунктом оплаты на ЗСД было очень скользко. «Сам тормозил тяжело, хотя ехал не быстро, а тут явно быстро ехал», – отметил он.

По данным «Фонтанки», Corvette принадлежит 42-летнему петербургскому бизнесмену, который занимается продажей и техобслуживанием автомобилей. В его гараже это не единственный автомобиль и не первый спорткар – даже не первый «Корвет». Он активный автомобилист и частенько нарушает ПДД, хотя в основном незначительно. Неоплаченных штрафов за ним числится всего два.