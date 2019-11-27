Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +1
$ 64.02р
70.52р
12:35 27.11.2019
Расширенный поиск

Город
27.11.2019 12:31
Печать

Родные Вербицкой поблагодарили врачей. С президентом СПбГУ прощаются политики, учёные и артисты

Родные Вербицкой поблагодарили врачей. С президентом СПбГУ прощаются политики, учёные и артисты

Александр Розенбаум / автор фото - Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Родные президента СПбГУ Людмилы Вербицкой на церемонии прощания в здании Двенадцати коллегий поблагодарили химиотерапевтов и врачей.

По словам сестры первой женщины-ректора университета, Вербицкая сильно болела, но не подавала виду, а незадолго до смерти сама приехала в больницу «с улыбкой».

Днём 27 ноября на гражданскую панихиду пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, ректор СПбГУ Николай Кропачев, министр просвещения Ольга Васильева, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», последний к гробу не подошёл.

Родные Вербицкой поблагодарили врачей. С президентом СПбГУ прощаются политики, учёные и артисты


У помоста, покрытого чёрной тканью и украшенного цветами, стоит почётный караул. На фоне – портрет Вербицкой. В зале многие хотят лично попрощаться с ней: одновременно у гроба оказались ректор Горного Владимир Литвиненко и прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. 

В толпе замечены коллеги президента СПбГУ со всей страны, депутаты ЗАКСа, вице-губернатор города Владимир Княгинин и народный артист Александр Розенбаум.

Из-за церемонии в СПбГУ на один день отменили все лекции, работников университета накануне попросили записаться в специальные листы и заранее сообщить о желании пройти на рабочее место. Это связано с требованием ФСО — на церемонии ждут Владимира Путина. 

Родные Вербицкой поблагодарили врачей. С президентом СПбГУ прощаются политики, учёные и артисты

Людмила Вербицкая, которую многие горожане знают по табличкам с правилами «Давайте говорить как петербуржцы!», вывешенным в общественном транспорте, скончалась вечером 24 ноября на 84 году жизни. Должность ректора СПбГУ она занимала с 1994 по 2008 год. Среди её учеников – президент Владимир Путин, он часто советовался с ней и консультировался по вопросам ударений в особенно сложных словах.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с
      Ранее по теме

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      предоставлено компанией РИНГО
      27.11.2019 12:00

      Черная пятница в РИНГО: пора за эксклюзивными украшениями

      В черную пятницу уральский ювелирный бренд РИНГО делает своим покупателям специальное предложение, настоящий подарок, какой бывает только раз в году. До 30 ноября всем покупателям начислят от 30 000 бонусов и предоставят скидку до 30%.
      ПСК
      27.11.2019 11:54

      ГК «ПСК» заняла первое место в ТОПе застройщиков апартаментов в Петербурге

      Согласно рейтингу Единого Ресурса Застройщиков, ГК «ПСК» занимает первое место в ТОПе девелоперов апартаментов Петербурга, с объёмом строящейся недвижимости в 125 663 кв. м.
      ПАО «Группа ЛСР»
      27.11.2019 11:01

      В ЖК «Ручьи» стартовали продажи нового дома

      «Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в новом доме №7 ЖК «Ручьи», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение в комплексе пополнилось на 115 квартир площадью от 31 до 57 кв. м.
      ГК «Ленстройтрест»
      27.11.2019 10:53

      Детский сад в голландском квартале «Янила» готов к открытию

      Дошкольное образовательное учреждение на 105 воспитанников, построенное девелопером «Ленстройтрест» в жилом квартале «Янила» в микрорайоне Янино Ленинградской области, получило заключение о соответствии (ЗОС) всем требованиям проектной документации и технических регламентов. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      27.11.2019 10:41

      Прибыль Банка «Санкт-Петербург» по итогам 9 месяцев 2019 года по МСФО составила 5,5 млрд рублей

      Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги работы за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      27.11.2019 10:12

      В «Новом Оккервиле» появился умный шоу-рум

      В готовой 4-й очереди «Нового Оккервиля» появился шоу-рум с функциями Умного дома.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      26.11.2019 18:00

      Коммерческая недвижимость на Царскосельских холмах

      В Пушкинском районе состоялась презентацию коммерческих объектов для профессиональных участников рынка недвижимости.
      ГК «Ленстройтрест»
      26.11.2019 15:55

      Новогодние скидки до 10% на квартиры в проектах ГК «Ленстройтрест»

      До конца декабря при покупке квартиры в голландском квартале «Янила» и шведском квартале «IQ Гатчина» клиенты ГК «Ленстройтрест» могут получить скидку в размере от 3% до 10%.
      Setl Group
      26.11.2019 15:46

      «Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые семейные квартиры в ЖК «Стрижи в Невском»

      Компания предложила покупателям семейную секцию в корпусе №1 жилого комплекса «Стрижи», который строится в шаговой доступности от станции метро «Ломоносовская».
      «Аквилон Инвест»
      26.11.2019 15:09

      Вторая очередь ЖК «4YOU» от «Аквилон Инвест» готовится к сдаче

      Во второй очереди жилого комплекса «4YOU», который возводит холдинг «Аквилон Инвест» в Московском районе, начала работать Государственная приемочная комиссия по вводу в эксплуатацию.
      ПАО МКБ
      26.11.2019 14:12

      МКБ запускает кредитную акцию «Сочиняйте мечты»

      26 ноября 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) предлагает всем новым клиентам оформить потребительский кредит по ставке от 9,9% годовых без поручительства и обеспечения.
      ПСК
      26.11.2019 12:31

      ГК «ПСК»: мы предлагаем покупателям эмоции и ценности Петербурга

      По данным отдела продаж ГК «ПСК», возраст почти 40% покупателей квартир сегменте бизнес-класса не превышает 37 лет. Молодые покупатели сформировали устойчивый запрос на жизнь в центре в новых домах.