Родные Вербицкой поблагодарили врачей. С президентом СПбГУ прощаются политики, учёные и артисты

Александр Розенбаум / автор фото - Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Родные президента СПбГУ Людмилы Вербицкой на церемонии прощания в здании Двенадцати коллегий поблагодарили химиотерапевтов и врачей.

По словам сестры первой женщины-ректора университета, Вербицкая сильно болела, но не подавала виду, а незадолго до смерти сама приехала в больницу «с улыбкой».

Днём 27 ноября на гражданскую панихиду пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, ректор СПбГУ Николай Кропачев, министр просвещения Ольга Васильева, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», последний к гробу не подошёл.





У помоста, покрытого чёрной тканью и украшенного цветами, стоит почётный караул. На фоне – портрет Вербицкой. В зале многие хотят лично попрощаться с ней: одновременно у гроба оказались ректор Горного Владимир Литвиненко и прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.

В толпе замечены коллеги президента СПбГУ со всей страны, депутаты ЗАКСа, вице-губернатор города Владимир Княгинин и народный артист Александр Розенбаум.

Из-за церемонии в СПбГУ на один день отменили все лекции, работников университета накануне попросили записаться в специальные листы и заранее сообщить о желании пройти на рабочее место. Это связано с требованием ФСО — на церемонии ждут Владимира Путина.

Людмила Вербицкая, которую многие горожане знают по табличкам с правилами «Давайте говорить как петербуржцы!», вывешенным в общественном транспорте, скончалась вечером 24 ноября на 84 году жизни. Должность ректора СПбГУ она занимала с 1994 по 2008 год. Среди её учеников – президент Владимир Путин, он часто советовался с ней и консультировался по вопросам ударений в особенно сложных словах.