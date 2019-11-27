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Общество
27.11.2019 12:30
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На МКС сломались туалеты. Но у космонавтов есть «баночки»

Все до одного туалеты вышли из строя на Международной космической станции. Ее обитателям пришлось вспомнить про другие подручные средства. 

Об этом 27 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА. По словам командира станции Луки Пармитано (Италия), сейчас туалет в американском  модуле МКС не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а его российский «собрат» сигнализирует о переполненном баке.

Итальянский специалист запросил у центра управления полетами, можно ли  астронавтам пока использовать устройства для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле станции. Ему разрешили. 

Пользуются ли космическими мочеприемниками обитатели МКС из России, неизвестно. 


На МКС есть еще туалеты в двух пристыкованных к станции «Союзах», но их используют только в крайнем случае. 

Сейчас на Международной станции в космосе работают и живут шесть человек: кроме капитана это Александр Скворцов и Олег Скрипочка (РФ), Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр (США).

 

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