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Строительство
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27.11.2019 11:54
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ГК «ПСК» заняла первое место в ТОПе застройщиков апартаментов в Петербурге

ГК «ПСК» заняла первое место в ТОПе застройщиков апартаментов в Петербурге

ПСК

Согласно рейтингу Единого Ресурса Застройщиков, ГК «ПСК» занимает первое место в ТОПе девелоперов апартаментов Петербурга, с объёмом строящейся недвижимости в 125 663 кв. м.

Также компания заняла второе место среди всех девелоперов апартаментов в России, будучи единственным представителем Северной столицы в тройке лидеров.

Апартаменты от ПСК — это не только метраж. Прежде всего, это расчёт востребованности в будущем, комфорт проживания, перспективные локации, собственная инфраструктура апарт-комплексов, профессиональное управление и привлекательные программы доходности.

Сейчас ГК «ПСК» реализует два уникальных проекта апартаментов. Весной 2019 года началось строительство апарт-отеля START — одного из крупнейших в Санкт-Петербурге, площадью 72 600 кв. м. Строящийся возле метро «Парнас», START стал первым в этой локации, а также уникальным проектом на рынке с таким сочетанием расположения и стоимости — от 1,6 млн руб. за апартаменты с отделкой. START обозначил новый вектор развития всего сегмента как комплекс, ориентированный на большую аудиторию людей, переезжающих в Петербург: от молодых специалистов и студентов до деловых туристов и специалистов частных практик.

Также в 2019 году завершено строительство апарт-комплекса Like возле метро «Площадь Мужества». Здание на 1112 апартаментов было построено и подготовлено ко вводу эксплуатацию с опережением графика на год. Ключи будут выданы владельцам уже в декабре 2019 года.

Like спроектирован и построен как комплекс для жизни и инвестиций. Расположение на Политехнической улице предоставляет жителям доступ ко всем видам общественного транспорта, удобным выездам на городские магистрали, крупным паркам, торговой инфраструктуре и многому другому. 

Апартаменты от ПСК — это комфорт проживания в крупном городе и обширный набор собственной инфраструктуры. Кроме ресторанов, кафе, банков, аптек и магазинов, в Like и START предусмотрены собственные фитнес-клубы с бассейном и SPA, зоны коворкинга, услуги химчисток и прачечных, уборка в номерах, доставка еды и многое другое.

Подробности об апартаментах и других проектах ГК «ПСК» в центральном офисе по адресу наб. реки Карповки, 16, кор. 2, лит. А и по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

 

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