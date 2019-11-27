Ракицкий о поцелуях Оздоева: Сказал ему, чтобы не подходил ко мне. Я стесняюсь

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий рассказал 27 ноября в интервью «Фонтанке» о том, почему напарник по команде Магомед Оздоев перестал его целовать перед штрафными.

- Я подозреваю, вы впервые столкнулись с тем, чтобы вас целовал мужчина перед пробитием штрафного.



– Конечно. Я уже сказал, чтобы Оздоев не подходил ко мне. Я стесняюсь.



– И при этом я знаю, что футболисты очень суеверные. Насколько вот этот элемент фарта с поцелуем присутствует?



– Ну да, 3 гола забил. Тут Магомед снова подходил, пытался поцеловать. Но я сказал, что не надо, дай бог – сам так забью, без поцелуя.



– У вас фантастический удар со штрафного. Это тренируется или это то, что у вас в Першотравенске выросло, то и выросло?



– Это и годы тренировок: после них еще остаешься заниматься, побить через стенку . Да и сам бог дал, природное. Сейчас раза 2-3 в неделю остаюсь после тренировки, бью через манекены. Как долго? Да недолго. Сейчас погода такая — побил раза 3, и пальцы отмерзли.

Напомним, что впервые традиция целовать Ракицкого появилась 31 марта 2019 года на матче с «Оренбургом». На 80-й минуте счет был ничейным, когда судья назначил штрафной в ворота оренбуржцев. Мяч взял Ракицкий, но перед ударом его поцеловал Оздоев. Украинский футболист после этого забил пушечным ударом.



