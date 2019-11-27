Угонщик на эвакуаторе прокатился по Московскому району. Он очистил улицы от старых автомобилей

Автомобили не первой свежести собрал эвакуатор в Московском районе Петербурга. Угонщик объявил себя чистильщиком и собрал то, что казалось брошенным.

Как стало известно «Фонтанке» 27 ноября, двумя днями ранее с заявлением полицию обратился 62-летний пенсионер. Водитель не нашёл оставленный на проспекте Космонавтов Daewoo Nexia. Потерю старенькой машины он оценил в 140 тысяч рублей.

По подозрению в угоне полиция задержала 32-летнего безработного. Раньше он трудился в компании по транспортировке автомобилей. Этот навык горожанин решил использовать в личном деле. Задержанный рассказал, как подделал документы под программу «Чистый город», сел за руль эвакуатора и начал поиск не слишком дорогих машин, которые подходили по внешнему виду на бесхозные. Так с проспекта Космонавтов уехала «Дэу», а с Предпортового проезда исчез «Опель Астра».

«Дэу» уже нашли там, где «эвакуаторщик» ее припрятал.



