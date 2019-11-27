Любовь ударила в шею. Полиция на Товарищеском разнимала семейную ссору

Скопление машин чрезвычайных служб заметили горожане у пятиэтажки в Невском районе Петербурга 27 ноября. О приезде полиции и скорой к шестому корпусу 6-го дома на Товарищеском проспекте рассказали очевидцы около 11:30.

«На третьем этаже был открыт балкон, полиция заходила со щитом, потом приехала ещё одна машина, вышли полицейские с чёрной сумкой. Затем приехали две скорые и вывели парня с перемотанной шеей», — отметили пользователи в социальных сетях.

По данным «Фонтанки», в одной из квартир поссорились супруги. Нетрезвый муж в порыве эмоций нанес себе раны.



