«Вернуть времена, когда оппонентам не затыкали рты». Петербургский парламент утвердил Ирину Потехину вице-губернатором

Законодательное собрание Петербурга утвердило на должности вице-губернатора Ирину Потехину, бывшего замминистра просвещения. Ее кандидатуру поддержали 39 депутатов, двое проголосовали против, передает 27 ноября корреспондент «Фонтанки».

Беспартийный депутат Максим Резник поинтересовался у Ирины Потехиной, знает ли она о кампании против яблочника Бориса Вишневского, которую развернули издания, которые в СМИ связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. «Я недостаточно погрузилась в этот вопрос. Мы с коллегой Вишневским поговорили на эту тему, знаю, что проблема существует, готова ее изучить», – ответила вице-губернатор.

Сам Борис Вишневский назначение Ирины Потехиной поприветствовал. Он сказал, что помнит времена, когда она занимала пост вице-губернатора в первый раз (в 2001–2003 годах). «Это было другое время, когда оппонентам не затыкали рты и не бросали против них "пригожинские" помойки. Надеюсь, его удастся вернуть», – сказал Борис Вишневский.

На посту вице-губернатора Ирина Потехина будет курировать комитеты по молодежной политике, печати и образованию. Она знакома с Александром Бегловым с нулевых, а с 2012 по 2017 год работала под его началом в полпредстве президента по Центральному федеральному округу. Она приходит в Смольный после отставки вице-губернатора по внутренней политике Любови Совершаевой: та возвращается в полпредство президента по СЗФО.



