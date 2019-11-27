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Власть
27.11.2019 11:46
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«Пока спичка горит, должны утвердить вице-губернаторов». Депутаты узаконили полномочия Валерия Пикалева

Законодательное собрание Петербурга согласовало на должности руководителя администрации губернатора экс-начальника охраны Валдайской резиденции президента Валерия Пикалева. Его кандидатуру поддержали 38 депутатов, пятеро выступили против, передает корреспондент 27 ноября «Фонтанки».

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова спросила у вице-губернатора, которому предстоит курировать в том числе безопасность, о его отношении к разгонам митингов городскими властями. Он ответил лаконично, что намерен действовать в соответствии с законом.

Правом выступить с трибуны по вопросу согласования вице-губернаторов воспользовался беспартийный депутат Максим Резник. Он заявил, что в российских органах власти «перебор силовиков». «Бессчетное количество раз власть втюхивала доверчивому народу в упаковке с надписью "Штирлиц" котов в мешке, из которых потом вылезали не штирлицы, а швондеры, опричники и держиморды», – заявил он. 

Не только Максим Резник, но и депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова и яблочник Борис Вишневский выразили удивление тем, что согласование вице-губернаторов происходит в столь краткий срок. Имена новых чиновников глава города Александр Беглов назвал два дня назад. Традиционные предварительные консультации с фракциями кандидаты на посты заместителей губернатора провели 27 ноября, за 45 минут до заседания парламента и в закрытом режиме. «Мы должны утвердить вице-губернаторов, пока спичка горит», – высказался Максим Резник. 

«На встрече с депутатами оба кандидата на вице-губернаторские должности на большинство вопросов отвечали, что пока не успели войти в курс дела. Ничего страшного бы не случилось, если бы рассмотрение их кандидатур состоялось через неделю, и вице-губернаторы смогли бы аргументированно отвечать депутатам. Впервые на моей памяти процедура согласования проходит в отсутствие губернатора — это неуважение к парламенту и тем, кто его избрал», – заявил Борис Вишневский.



© Фонтанка.Ру
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