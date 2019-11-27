Мать подозреваемого в убийстве девушки в Приморье оказалась сотрудником ГИБДД

Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Приморье, чье тело нашли в реке, оказался сыном сотрудницы ГИБДД. Мотивом преступления могла стать неразделенная любовь.

Как сообщает РИА Новости, мать молодого человека служит в ГИБДД, но она не оперативный сотрудник.

Напомним, несовершеннолетняя жительница поселка Кировский Приморского края исчезла 22 ноября. Ее тело через несколько дней обнаружили в реке. По предварительным данным, 24-летний знакомый был влюблен, но взаимности не получил. Между ними разгорелась ссора. Подозреваемый изнасиловал и задушил девушку, после чего тело выбросил в воду. С ним уже провели следственный эксперимент, где мужчина продемонстрировал, что сделал с жертвой, сообщили в СК.



