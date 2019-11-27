Автобус «Газпром энерго» не пропустил электричку «Газпром добычи Астрахань». Много пострадавших

Автобус и электричка столкнулись утром 27 ноября в Красноярском районе Астраханской области. Все пострадавшие, по разным данным, 14 или 15 человек, – из автобуса.

По информации областного УМВД, ДТП произошло около 8 часов утра на территории промышленного предприятия. 57-летний водитель автобуса «КИА», по его словам, решил объехать стоявшее транспортное средство, подумав, что оно сломалось, не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд.

По информации издания «Астрахань 24», автобус перевозил рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода (на нём табличка с названием одной из структур «Газпрома»), а по этим железнодорожным путям ходят поезда «Газпром добычи Астрахань». Ast-news уточняет, что автобус принадлежит ООО «Газпром энерго», а ДТП случилось на территории АГПЗ.

В электричке находились около 650 пассажиров, в автобусе – 25. По предварительным данным УМВД, из 14 пострадавших пятерым потребовалась госпитализация.



