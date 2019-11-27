«Иначе ваша учетная запись останется в истории». Twitter грозит удалить неактивных пользователей

Сервис микроблогов предупреждает пользователей, которые не проявляли никакой активности последние полгода, что перед Новым годом они могут лишиться своего аккаунта.

«Twitter рассылает электронные письма владельцам неактивных учетных записей с предупреждением: «войдите в систему до 11 декабря, иначе ваша учетная запись останется в истории, а имя пользователя станет доступно другим» – сообщает 27 ноября издание The Verge.

В компании отмечают, что возможность удалять неактивные аккаунты прописана в соглашении. Под удар попадают люди, которые не проявляли активность более 6 месяцев.

При этом в сервисе микроблогов точно не могут сказать, когда имена неактивных пользователей станут доступны для желающих зарегистрировать аккаунт.

Точное число учетных записей, которые попадут под декабрьскую чистку, неизвестно.



