Смольный снесет гаражи на Мебельной. На их месте построят завод, против которого ранее выступили горожане

Комитет по контролю за имуществом 2 декабря начнёт освобождать от гаражей территорию на Стародеревенской улице, участок 3 (вблизи дома 12 по Мебельной улице). Как сообщила пресс-служба ведомства 27 ноября, сейчас там находятся более 900 строений, принадлежащих физическим лицам (КАС «Петроградец-4»).

Как писала «Фонтанка», договор аренды участка под гаражно-боксовую автостоянку был заключён с Приморской общественной организацией Всероссийского общества автомобилистов. Затем его расторгли. Таким образом, сейчас гаражи занимают территорию незаконно, утверждают чиновники.

На месте гаражей должен появиться завод по выпуску фасовочно-упаковочного оборудования. На прошлой неделе Смольный согласовал АО «Таурас-Феникс» проект планировки территории, а губернатор Петербурга Александр Беглов назвал проект «хорошим».

Жители Приморского района ранее выступили против. Они недовольны близостью будущего производства к жилым домам.

«Таурас-Феникс» – лидер российского производства упаковочного оборудования для пищевой промышленности. Головной офис и действующее производство сейчас находятся в районе Старой Деревни (на Торфяной дороге). Представительства и сервисные центры компании работают в большинстве крупных городов России, а также в Казахстане, Италии, Чехии, Объединённых Арабских Эмиратах и Украине.



