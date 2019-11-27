Черная пятница в РИНГО: пора за эксклюзивными украшениями

предоставлено компанией РИНГО

В черную пятницу уральский ювелирный бренд РИНГО делает своим покупателям специальное предложение, настоящий подарок, какой бывает только раз в году. До 30 ноября всем покупателям начислят от 30 000 бонусов и предоставят скидку до 30%.

Родина ювелирного бренда РИНГО – город Екатеринбург, Свердловская область. Уральский регион – сказочная страна самоцветов, железоделательных заводов и ювелирных дел мастеров, знаменитых на всю Россию. Создание украшений – одна из местных традиций, и РИНГО поддерживает и развивает ее.

Здесь делают ставку на дизайн, вот почему каждое изделие – маленький шедевр со своим обаянием и индивидуальностью, особой энергетикой, "характером". Мастера-ювелиры подходят к своему творчеству сверхпрофессионально, создавая особые роскошные украшения на долгую память. А в рамках Черной пятницы можно купить самые эксклюзивные из серийных ювелирные украшения.

фото предоставлено компанией РИНГО

В "серийном эксклюзиве" вовсе нет ничего странного. РИНГО – одна из немногих в России компаний, которая применяет индивидуальные ювелирные приемы в массовых украшениях. Как правило, это делают только редкие конкретные бренды и только при персонализированном производстве на заказ.

Среди таких приемов, например, рутенирование – нанесение слоя из драгоценного рутения, "затемняющего" металл. Это процесс весьма сложный, и любая ошибка непоправимо портит украшение. Позволить себе рутенирование на потоке можно только при сотрудничестве со специалистами высокого уровня, и в РИНГО поступают именно так. Еще один пример – нано-керамика, когда цветной керамический слой в несколько микрон делает украшение ярче и прочнее. РИНГО в числе немногих, освоивших этот инновационный метод.

Чтобы насладиться бонусами в рамках Черной пятницы и получить бонусную карту, зарегистрируйтесь на сайте, получите уникальное предложение и приезжайте в салон РИНГО на Невский проспект, 137.

Официальный сайт: www.ringo.info

https://www.instagram.com/ringojewelry/

Сроки акции: с 25.11.2019г по 30.11.2019г. Подробнее с условиями акции, сроках проведения, организаторе можно ознакомиться на сайте https://ringo.info/actions/BLACKFRIDAY