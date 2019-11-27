СМИ: Олег Дерипаска и россияне, связанные с полковником-миллиардером из ФСБ, лишились кипрского гражданства

Кипрское издание Politis опубликовало список лиц, которых лишат паспорта острова в Средиземном море. Среди них нашлось место и россиянину Олегу Дерипаске.

«В опубликованном списке 26 фамилий людей, которых совет министров [Кипра] решил лишить кипрского гражданства», – сообщает 27 ноября Politis.

Подробный список доступен в печатной версии газеты. Издание Forbes выложило полосу с именами лишившихся паспортов островного государства. В списке, помимо самого бизнесмена, также можно найти имена сына и дочери Дерипаски. Гражданство Кипра миллиардер получил в марте 2018 года.

Кроме того, паспортов лишились и несколько других россиян. В списке можно найти имена бывшего руководителя Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко и члена правления банка Александра Бондаренко, которые были объявлены в международный розыск по делу полковника-миллиардера из ФСБ Кирилла Черкалина. Ранее СМИ сообщали, что банкиры якобы были связаны с кипрским офшором, куда офицеры ФСБ могли выводить активы, полученные от бизнесмена Сергея Гляделкина. По версии следствия, силовики, угрожая уголовным преследованием, вынудили предпринимателя передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», оказавшиеся потом на Кипре.

Напомним, что власти острова еще в начале ноября заявили о намерении аннулировать ранее выданные паспорта, однако официально тогда имена не назывались. СМИ писали, что под удар может попасть и Дерипаска.



