В Петербурге началась церемония прощания с Людмилой Вербицкой

автор фото - Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В здании 12 коллегий на Менделеевской линии началась церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Как сообщает 27 ноября корреспондент «Фонтанки», на гражданскую панихиду приехали губернатор Александр Беглов, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор Горного университета Владимир Литвиненко.

Как сообщалось ранее неофициально, попрощаться с Вербицкой собирается и президент России Владимир Путин. Как писала «Фонтанка», самолет с главой государства недавно приземлился в Пулково.

Напомним, на время панихиды в СПбГУ отменены все лекции, сотрудников пускают на работу по спискам.





Президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября. Отпевание пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят ее на Северном кладбище.

Что оставила Петербургу первая женщина-ректор СПбГУ, читайте в материале «Фонтанки» «Говорить как Людмила Вербицкая».