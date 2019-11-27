В ЖК «Ручьи» стартовали продажи нового дома

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в новом доме №7 ЖК «Ручьи», который компания строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предложение в комплексе пополнилось на 115 квартир площадью от 31 до 57 кв. м.

В 13-этажном доме №7 представлены классические одно- и двухкомнатные квартиры, а также трехкомнатные варианты евроформата. Площадь кухни — не менее 13 кв. м. На первом этаже предусмотрена колясочная, вход в лифтовой холл запроектирован на уровне земли. Рядом с домом появится большое дворовое пространство с яркими площадками и зонами отдыха, также недалеко будет построен детский садик.

Минимальная цена квадратного метра — от 85,5 тыс. рублей. Плановый срок сдачи дома в эксплуатацию — IV квартал 2021 года.

«Ручьи» — это 18 жилых домов высотой не более 13 этажей каждый. Умеренная этажность и небольшое количество квартир сделают проживание жителей комплекса социально комфортным. «Ручьи» объединяют в своей концепции гармонию природы и возможности города. Комплекс удобно расположен внутри КАД, благодаря чему здесь легко выехать в другие районы Петербурга. Вам понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи», откуда можно отправиться за город и насладиться отдыхом на свежем воздухе или поехать в центр. Также пешеходы оценят близкое расположение к комплексу станции метро «Академическая» — всего 5-10 минут езды на транспорте.

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено возведение еще одного дошкольного образовательного учреждения.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф