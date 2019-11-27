Будущие вице-губернаторы познакомились с депутатами приватно. Прессу на встречу не пустили

Традиционные консультации с кандидатами на должность вице-губернаторов депутаты Заксобрания Петербурга провели в закрытом режиме. На встречу с Ириной Потехиной и Валерием Пикалевым, чьи кандидатуры петербургскому парламенту предстоит утвердить 27 ноября, сотрудник аппарата парламента отказался пустить журналистов, передает корреспондент «Фонтанки».

Возможностью познакомиться с новыми заместителями губернатора воспользовались шестеро депутатов: яблочники Борис Вишневский и Михаил Амосов, коммунисты Ирина Иванова, Ольга Ходунова и Александр Рассудов и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Единороссы, справедливороссы и представители Партии роста на встречу не пришли.

Преградивший журналистам путь сотрудник, по данным «Фонтанки», – Валерий Кондаков, в аппарате он отвечает за безопасность.. В прошлом он работал депутатом муниципалитета «Введенский» (баллотировался от «Единой России»), расположенного на Петроградской стороне — на избирательной территории спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Сам сотрудник аппарата отказался назвать свою фамилию и заявил, что Кондаков — это не он.

Валерий Пикалев и Ирина Потехина приходят в Смольный на смену вице-губернатору Любови Совершаевой, которая, как объявил глава города Александр Беглов в понедельник, возвращается на работу в полпредство президента по СЗФО. Бывший начальник охраны Валдайской резиденции Владимира Путина Валерий Пикалев возглавит администрацию губернатора и будет курировать безопасность, информатизацию и связь. Экс-замминистра просвещения Ирина Потехина станет куратором внутренней политики, ей подчинят комитеты по образованию, печати и молодежной политике.



