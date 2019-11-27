Детский сад в голландском квартале «Янила» готов к открытию

ГК «Ленстройтрест»

Дошкольное образовательное учреждение на 105 воспитанников, построенное девелопером «Ленстройтрест» в жилом квартале «Янила» в микрорайоне Янино Ленинградской области, получило заключение о соответствии (ЗОС) всем требованиям проектной документации и технических регламентов. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

В детском саду полностью завершены все строительно-монтажные работы, включая внутреннюю отделку помещений, установку кухонного и сантехнического оборудования. Подключены инженерные сети и коммуникации, проверена их работоспособность. Заключены договоры на обслуживание и эксплуатацию инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение). Выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории – обеспечен комфортный подъезд к зданию, высажены деревья и кустарники, на детских площадках установлено красивое оборудование и навесы для отдыха воспитанников в плохую погоду.

Общая площадь дошкольного учреждения в голландском квартале «Янила» составляет 2 841 кв. м. В трехэтажном здании предусмотрены группы для детей разного возраста, в каждой – свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Также оборудованы отдельные залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. Для обеспечения безопасности малышей детский сад оснащен системой видеонаблюдения.

ГК «Ленстройтрест»

Артем Орешко, директор по строительству АО «Ленстройтрест»:

– Все системы здания работаю исправно. В помещениях детям будет комфортно, они будут с удовольствием общаться, отдыхать и играть. Готовность социального объекта к вводу в эксплуатацию подтверждена соответствующими контрольно-надзорными органами. Надеемся, что в скором времени детский садик откроет свои двери для маленьких жителей микрорайона Янино.

Напомним, в непосредственной близости от голландского квартала «Янила» возводятся еще два жилых комплекса. Детский сад, построенный ГК «Ленстройтрест», станет первым дошкольным учреждением в локации.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/