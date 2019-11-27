В сотнях чёрных пакетов на Васильевском оказались не «радиоактивные отходы», а осенние листья. Но путь им на полигон

Жители дома №38 по улице Кораблестроителей гадают, откуда у них под окнами появилась гора чёрных пластиковых мешков. Точнее, рабочих, несколько часов методично выгружавших их на газон во дворе, очевидцы не могли не заметить. А вот что внутри, петербуржцы не знали. Но выглядело это зловеще.

Фотографии пакетов, сложенных у трансформаторной будки, выложили в социальных сетях вечером 26 ноября. Несмотря на то, что автор поста сразу сообщил, что, скорее всего, это вывозят мусор, пользователи не прошли мимо и стали шутить про то, что внутри может быть как «уран из Германии» («ценное сырьё» накануне привезли в город на лайнере, несмотря на протесты активистов), так и «трупы», словно в кино. Непрозрачные мешки и правда выглядят пугающе.

Утром 27 ноября в муниципальном округе «Остров Декабристов» «Фонтанку» заверили, что контролируют ситуацию: в пакеты просто собрали опавшую листву. Мусор с газона уже начали загружать в специальный контейнер, работы окончатся не позднее 12:30. После этого пакеты перевезут на полигон, где их и уничтожат.



