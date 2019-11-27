Путина не заметили в Пулково. А он там был

Борт специального летного отряда «Россия», обслуживающий первых лиц государства, приземлился в Пулково 27 ноября, следует из данных Flightradar24.

Ту-214 прибыл в Петербург около 10:30. На этот раз самолёт с высоким гостем нарушил привычную традицию и прибыл максимально незаметно. На расписании аэропорта визит не отразился, привычных пробок в небе не наблюдалось.

Глава государства наметил большую программу визита, которая начнётся с открытия платной трассы М-11.





«Фонтанка» в онлайн-режиме рассказывает, как город встречает Путина и какие неудобства доставит этот визит обычным его жителям.