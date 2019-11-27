Больнице под Петербургом угрожала взрывом коллекторша. Она посоветовала должнику готовить огнетушители

Телефонной террористкой оказалась сотрудница коллекторского агентства. Как сообщает 27 ноября 47news, накануне она позвонила с угрозами на телефон Рощинской районной больницы в поселке Первомайское.

Звонила женщина дважды. В первый раз она представилась сотрудницей банка и потребовала, чтобы один из лаборантов больницы погасил кредит. Во время второй попытки «банкирша» попросила передать трубку самому лаборанту, а получив отказ — посоветовала готовить огнетушители, угрожая взрывом.

В больницу вызвали полицейских, которые осмотрели помещения и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация пациентов и персонала не проводилась. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



