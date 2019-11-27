«Ему она очень понравилась». Президенту Филиппин Дутерте по прозвищу Палач подарили российскую снайперскую винтовку

Президенту Филиппин Родриго Дутерте подарили российскую высокоточную снайперскую винтовку Т-5000. Об этом 27 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора предприятия-разработчика этого оружия ORSIS («Промтехнология») Владимира Злобина.

«Сегодня наше оружие есть даже у многих мировых лидеров. Так, во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000, ему она очень понравилась», – подчеркнул Злобин.

Он также упомянул, что восхищение российскими винтовками высказал и филиппинский министр обороны. Отметим, за Родриго Дутерте в СМИ закрепилось прозвище Палач – из-за поддержки казней без суда и следствия. За время его президентства (Дутерте вступил в должность в 2016 году) были убиты мэры 15 городов. В сентябре 2019-го Дутерте приезжал в Россию и обсуждал «мировой порядок» с Владимиром Путиным в рамках Валдайского форума в Сочи.



