Прибыль Банка «Санкт-Петербург» по итогам 9 месяцев 2019 года по МСФО составила 5,5 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги работы за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Ключевые показатели, согласно данным Консолидированной отчетности по МСФО:

Выручка основного бизнеса за 9 месяцев 2019 года составила 22.5 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 12.3%, в том числе 7.7 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+9.3% по сравнению с 3 кварталом 2018 года);

за 9 месяцев 2019 года составила 22.5 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 12.3%, в том числе 7.7 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+9.3% по сравнению с 3 кварталом 2018 года); Чистый процентный доход за 9 месяцев 2019 года составил 16.9 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 6.9%, в том числе 5.9 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+6.1% по сравнению с 3 кварталом 2018 года);

за 9 месяцев 2019 года составил 16.9 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 6.9%, в том числе 5.9 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+6.1% по сравнению с 3 кварталом 2018 года); Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2019 года составил 5.2 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 23.3%, в том числе 1.9 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+27.6% по сравнению с 3 кварталом 2018 года);

за 9 месяцев 2019 года составил 5.2 млрд рублей, что выше результата за 9 месяцев 2018 года на 23.3%, в том числе 1.9 млрд рублей за 3 квартал 2019 года (+27.6% по сравнению с 3 кварталом 2018 года); Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 15.7% и составил 97.6 млрд рублей (+3.9% за 3 квартал 2019 года).

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка:

«Банк демонстрирует стабильные результаты – в третьем квартале мы получили прибыль 2 млрд. рублей, повторив достижение предыдущего квартала. Первых видимых результатов Банк добился в реализации обновленной Стратегии – за квартал прирост корпоративного кредитного портфеля составил 8%. Мы видим перспективы дальнейшего наращивания темпов роста бизнеса, в том числе в Москве, что приближает нас к достижению целей Стратегии».

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 октября 2019 года Банк занимает 14 место по объему активов и 14 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 2 215 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 октября 2019 года, количество банковских карт, эмитированных Банком, превысило 1 440 000; количество пользователей Интернет-Банка составило 1 250 000 человек.

В октябре 2019 года Банк завершил процедуру обратного выкупа и приобрел 12 млн акций по цене 53.5 рублей за одну акцию. По результатам выкупа совокупный объем казначейских акций Банка составил 24 млн акций (4.8% от обыкновенных акций). Банк подтверждает свое намерение осуществлять погашение выкупленных акций.

В ноябре 2019 года Наблюдательный совет Банка принял решение об открытии филиала «Невский» в г. Новосибирск. С 2016 года в Новосибирске действовало представительство Банка, ориентировавшееся на привлечение крупных корпоративных клиентов Сибири и Дальнего Востока. Открытие филиала позволит расширить фокус на новые сегменты, включая малый и средний бизнес и жителей региона, и активно развиваться как универсальный банк.

Финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2019 года можно найти на сайте: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/IFRS/

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