В Петербурге утреннюю гололедицу припорошит снегом. К ночи всё поплывёт
Лёд на петербургских дорогах уже к обеду может прикрыть снегом. Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, 27 ноября выпадет несколько сантиметров осадков.
«Сильного снегопада не будет. Переход через 0 градусов, скорее всего, произойдёт ночью: днём – слабый-слабый минус, он будет повышаться», – прогнозирует специалист.
Выпавший снег будет сразу таять.
28 ноября горожан ждут плюс и мокрый снег с дождём.
Сегодня утром петербуржцы обнаружили на тротуарах россыпи реагентов. Впрочем, от наледи это не спасает, в социальных сетях шутят по поводу очередного «дня жестянщика».