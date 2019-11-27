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Город
27.11.2019 10:38
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В Петербурге утреннюю гололедицу припорошит снегом. К ночи всё поплывёт

Лёд на петербургских дорогах уже к обеду может прикрыть снегом. Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, 27 ноября выпадет несколько сантиметров осадков.

«Сильного снегопада не будет. Переход через 0 градусов, скорее всего, произойдёт ночью: днём – слабый-слабый минус, он будет повышаться», – прогнозирует специалист. 

Выпавший снег будет сразу таять. 

28 ноября горожан ждут плюс и мокрый снег с дождём.


Сегодня утром петербуржцы обнаружили на тротуарах россыпи реагентов. Впрочем, от наледи это не спасает, в социальных сетях шутят по поводу очередного «дня жестянщика».

 

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