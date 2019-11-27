В Петербурге утреннюю гололедицу припорошит снегом. К ночи всё поплывёт

Лёд на петербургских дорогах уже к обеду может прикрыть снегом. Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов, 27 ноября выпадет несколько сантиметров осадков.

«Сильного снегопада не будет. Переход через 0 градусов, скорее всего, произойдёт ночью: днём – слабый-слабый минус, он будет повышаться», – прогнозирует специалист.

Выпавший снег будет сразу таять.

28 ноября горожан ждут плюс и мокрый снег с дождём.





Сегодня утром петербуржцы обнаружили на тротуарах россыпи реагентов. Впрочем, от наледи это не спасает, в социальных сетях шутят по поводу очередного «дня жестянщика».