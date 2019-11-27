День жестянщика в Петербурге: массовые ДТП, встречи со столбами и «охота» на АЗС. В лобовом у Невы пострадали трое

В Петербурге много аварий. Среди них есть массовые, по несколько машин побились в разных местах КАД. Это неудивительно – на дорогах гололедица, синоптики обещают ещё и мокрый снег. В соцсетях уже назвали среду, 27 ноября, днём жестянщика. Сложно на дорогах сегодня и по другой причине: в городе Владимир Путин.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 27 ноября около 6:20 на проспекте Обуховской Обороны, 195, 58-летний водитель Datsun не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Mitsubishi ASX. Трое – оба водителя и пассажирка «Митсубиши» – госпитализированы с тяжёлыми травмами. «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Невскому району пишет, что пострадали водитель «Датсуна», 51-летняя женщина – водитель «Митсубиши» и ещё один мужчина, 56-летний.

Про несколько ДТП на площади Мужества, в том числе с полицейской машиной, мы уже сообщали.





На внутреннем кольце КАД у развязки с Пискарёвским проспектом участники «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» насчитали около 10–15 машин в отбойниках. «Проехал без пробок в 6:20, было только две машины», – отчитывается Дмитрий. А Юлия, ехавшая там в 7 утра, уже застала «знатный замес» и встряла в пробку. По словам Олеси, из-за этого стояла и Охта.

На внешнем кольце после развязки с Таллинским шоссе случилось два ДТП подряд в левом ряду: один затормозил, другой прилетел в бочину, пишут в «ДТП и ЧП». Затем у развязки с ЗСД две легковушки притёрлись бортами.

Владимир там же рассказывает про «охоту» на заправки: «На Руставели внедорожник влетел на АЗС «Кириши» и боком колонку снес. На пересечении Руставели с Северным авто на АЗС «Несте» отправилось, но помешал столб».

На скользкой Сердобольской улице маршрутка въехала в столб. На Казанской улице «ГАЗель» протаранила припаркованный «Ниссан Мурано».

Ночному массовому ДТП в Кудрово, как говорят, предшествовала погоня. «Лихач, лишённый прав, <...> во дворах Антоново-Овсеенко задел более 10 машин, в одной из них остановился», – пишут в «ДТП и ЧП».

Несмотря на всё это, максимальная загруженность дорог утром 27 ноября, по данным «Яндекс.Пробок», не превысила обычные 6 баллов. Наиболее загруженными магистралями оказались Гражданский проспект в центр (8 баллов), Приморский проспект в центр (7 баллов), проспект Стачек в центр (7 баллов). Топ-5 утренних пробок:

9:36, внешняя сторона КАД, 8,9 км, от Красносельского шоссе до реки Новой. Пробка продержалась 1 час 10 минут. 8:15, внутренняя сторона КАД, 6,3 км, от проспекта Культуры до Пискаревского проспекта. Пробка продержалась 1 час 10 минут. 8:42, внутренняя сторона КАД, 5,3 км, от проспекта Обуховской Обороны до поста ГИБДД. Пробка продержалась 40 минут. 9:33, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 30 минут. 8:42, Планерная улица, 3,7 км, от Планерной улицы дом №49 до Приморского проспекта. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Накануне первого состоявшегося дня жестянщика в этом сезоне «Фонтанка» напомнила несколько простых правил, как в такой ситуации не попасть в ДТП.