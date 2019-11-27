16-летнего школьника наградили за спасение девочки в Иркутске. Он вырвал ее из рук педофила

Десятиклассника Вячеслава Д. наградили за спасение девятилетней девочки из рук педофила в Иркутске. Мужчина, ранее осужденный за преступления сексуального характера, 27 ноября пытался похитить девочку средь бела дня. Школьник и 28-летний прохожий Глеб Сизых вовремя подоспели.

Полицейские разглядели в юноше будущего опера. В торжественной обстановке мальчика наградили настольной игрой «Я – полицейский» и пообещали помочь с поступлением в институт Министерства внутренних дел.

Видео с места происшествия опубликовал ранее Следственный комитет. На записи видно, как мужчина тащит девочку в машину, заталкивает ее на заднее сиденье. А сам пересаживается на переднее, чтобы завести машину. В это время 16-летний Владислав возвращался с тренировки домой, он услышал вопль ребенка. Парень огляделся и увидел, как мужчина заталкивает девочку в машину. Он позвал на помощь местного жителя, который неподалеку грел свой автомобиль. Вместе очевидцы предотвратили преступление: рецидивист отпустил ребенка и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре полиция его нашла.

По словам директора школы №37 Ольги Обушенко, это не первый самоотверженный поступок Вячеслава. В 8 лет он вытащил тонущую девочку из воды на своей родине в Амурской области.





Второму спасителю, 28-летнему Глебу Сизых, также вручили награду в МВД.

По данным Следственного комитета, злоумышленник – 48-летний россиянин. Он уже дважды сидел в тюрьме за преступления сексуального характера. Мужчина арестован. Ему грозит срок от пяти до 12 лет.