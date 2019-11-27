В «Новом Оккервиле» появился умный шоу-рум

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В готовой 4-й очереди «Нового Оккервиля» появился шоу-рум с функциями Умного дома.

Партнер застройщика «Отделстрой» – компания «И-он» – оснастила двухкомнатную квартиру площадью 58 кв.м целым комплексом умных технологий: wi-fi переключателями в подразетниках и выключателях, датчиками влажности и температуры, датчиками движения и пр.

К квартире можно дистанционно управлять светом (в том числе регулировать яркость освещения и выбирать цвет декоративной подсветки), точечно включать и обесточивать розетки. Теперь не нужно переживать за забытый утюг или тянуться к выключателю света, если вы, например, уютно устроились в кровати. Всеми функциями можно управлять как с телефона, так и голосом.

В гостиной установлена камера с датчиком голоса и движения. Видео можно смотреть в режиме онлайн с телефона, и это дополнительная защита вашего дома. Если в ваше отсутствие камера зафиксирует движение или шум, на ваш телефон будет подан тревожный сигнал.

Умное оборудование было установлено в шоу-руме «Нового Оккервиля» уже после завершения его отделки и меблировки.

Записывайтесь на экскурсию в умный шоу-рум в «Новом Оккервиле» по телефону (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/