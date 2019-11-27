«Принцесса Анастасия» встала до зимы. Moby Spl снова отменяет круизы

Паром «Принцесса Анастасия» задержится на ремонте до начала декабря, сообщил в группе «ВКонтакте» оператор судна Moby Spl.

Отменены отправления парома из Санкт-Петербурга 28 и 30 ноября и из Хельсинки 29 ноября и 1 декабря. Выход из дока в Польше откладывается из-за дополнительного обследования и технических работ.

Также компания Moby Spl «в предупредительных целях» закрывает продажи круизов с отправлениями до 5 декабря включительно.

«В настоящее время речь идёт о необходимости проведения дополнительных проверок для завершения технических работ, как этого требует международное законодательство в области мореплавания. Конечно, все это делается в первую очередь в целях безопасности наших пассажиров, которые будут путешествовать с нами», — написали представители оператора.

Ранее компания заявляла об отмене круизов до 28 ноября. Пассажиры жаловались на потерю денег при отказе от путешествий.



