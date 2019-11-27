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27.11.2019 10:11
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459 млрд рублей, почти 20 лет от идеи до реализации. Путин сегодня открывает платную трассу М-11

Президент РФ Владимир Путин 27-го ноября откроет платную трассу М-11 от Петербурга до Москвы. «Фонтанка» напоминает историю этого масштабного проекта.

459 млрд рублей, почти 20 лет от идеи до реализации. Путин сегодня открывает платную трассу М-11

Эмин Джафаров/Коммерсантъ

27 ноября президент России примет участие в торжественном открытии скоростной магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург.  Первоначально предполагалось, что вся трасса будет представлять из себя 669 км платной дороги, но пока из неё выпал обход Твери протяженностью 59 км. Его построят не раньше чем в 2021 году. 

Трасса условно разделена на 8 этапов. Каждый – это фактически отдельный инвестиционный проект. Как подсчитала «Фонтанка», общая стоимость строительства М-11 составляет более 459 млрд рублей, из которых большая часть – деньги налогоплательщиков. 

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Участки трассы были построены и эксплуатируются различными частными инвесторами по контрактам с ГК «Автодор». Например, «головной» – именно так называют отрезок с 15 по 58 км  – построило и эксплуатирует ООО «Северо-Западная концессионная компания». 100% юрлица принадлежит французской компании VINCI.


С 58 по 543 км М-11 строилась структурами, близкими к Аркадию Ротенбергу, с которым Владимир Путин открыто дружит. В частности, работы вели компании «Мостотрест» и «Трансстроймеханизация». 

С 543 км (то есть уже от Новгородской области) и до самого Петербурга строительство велось компанией «Магистраль двух столиц», которая создана в июле 2013 года инвестиционным банком «ВТБ Капитал» и французской компанией VINCI Highways. 

Когда процесс строительства уже реально пошел, власти обозначали в качестве конечного срока окончания работ 2018 год. Однако не вышло. Участки трассы открывались не по порядку: 

– 28 ноября 2014 года открыли 5-й этап с 258 по 334 км;

– 23 декабря 2014 года открыли «нулевой» этап с 15 по 58 км;

– 15 декабря 2017 года запущено движение на 4-м этапе с 208 по 258 км;

– 1 сентября 2018 года стал доступен 1-й этап с 58 по 97 км;

– 3 июля 2019 года открылся 2-й этап трассы с 97 по 149 км;

– 3 сентября открылся 7-й этап трассы с 543  по км 646;

– сегодня, 27 ноября 2019 года, открывается 8-й этап трассы с 646 по 684 км.

«Фонтанка» подробно освещала строительство 7  и 8 этапов трассы, то есть тех, что ближе к Петербургу. 

Сама идея построить дублера существующей дороги М-10 возникла еще в начале нулевых. Любопытно, что идея понравилась президенту Владимиру Путину еще в 2003 году.  Он публично поддержал этот проект на одной из встреч с на тот момент губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко. 

В 2006 году чиновники утверждали, будто строительство трассы начнется в 2007 году и может занять всего 5 лет. Тогда, еще до кризиса 2008 года, планировалось, что инвестиции в строительство М-11 (рабочее название «Столица») составят 24 миллиарда рублей, которые хотели разделить пополам между частным инвестором и инвестиционным фондом РФ. В итоге все пошло не по плану. 


Стоит отметить, что этот проект шел не без проблем. Ярким эпизодом, вошедшим в политическую историю России, стали массовые акции протеста из-за того, что трассу решили провести через Химкинский лес

Еще одним непростым моментом для М-11 стала новость о том, что к 2018 году, то есть к чемпионату мира по футболу, трасса построена не будет. Тогда взбунтовались субподрядчики генерального строителя 7-8 этапов трассы турецкой «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA). Иностранцы не платили своим младшим партнерам, чем и сорвали дедлайн. 

По платной дороге можно будет добраться из Петербурга до Москвы примерно за 5–6 часов. В зависимости от участка двигаться на ней разрешено со скоростью 110–130 км\час. Количество полос движения варьируется от 4 до 10. 

Как рассказывали в «Автодоре», стоимость проезда по всей трассе для легковых автомобилей без транспондера в будний день составит 1820 рублей, в выходной – 2020 рублей. Цена для машин 2-й категории составит 2030 рублей, а с транспондером «Автодор» – 1521 руб. Для транспортных средств 3-й и 4-й категорий, то есть грузовиков и автобусов, проезд обойдется в 2710 и 3980 рублей соответственно, а с транспондером – в 2106 и 3188 рублей соответственно. Плата за проезд по М-11 будет взиматься до 2040 года. 

Поскольку трасса проходит буквально в чистом поле, создавать всю инфраструктуру для обслуживания водителей тоже пришлось с нуля. Так, на новом участке трассы М-11 в Ленобласти сразу после открытия будут работать две стационарные АЗС сети «Газпромнефть» – они расположены на 665 км зеркально по обе стороны дороги. Это заправки с магазином, кафе, детской площадкой и зоной отдыха для водителей. Для большегрузного транспорта предусмотрены выносные скоростные топливораздаточные колонки и парковка. Также к открытию последнего участка М-11 на 583 км начали работу две автоматические станции «Газпромнефти» нового комплектного формата. Инфраструктура трассы будет развиваться и дальше – в 2020 году на магистрали М-11 откроются еще две автоматических АЗС нового компактного формата – на 124 км трассы в обоих направлениях, а также две «зеркальные» стационарные станции появятся, в соответствии со стратегией развития придорожной инфраструктуры, на 477 км в Новгородской области.

Трассу 27-го ноября открывает лично президент Путин. У него в городе большая программа, «Фонтанка» ведет трансляцию.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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