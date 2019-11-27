Спектр аварий на Мужества: трактор, такси, автобус. Вдобавок ГАЗ затолкал полицию в «Мазду» водителя, остановленного для проверки

В ДТП на площади Мужества оказался вовлечён полицейский автомобиль. По словам одного из участников этой аварии, всего там было три происшествия.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, ДТП с полицией случилось 27 ноября около 4:05. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения на ГАЗе совершил наезд на стоящий служебный «Форд Фокус», который в свою очередь ткнулся в стоящую впереди «Мазду 3» (её водитель – мужчина 1989 года рождения). Никто не пострадал.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что там были целых три аварии. Во-первых, рассказывает Михаил, таксист влетел в трактор: «у «Яндекс.Такси» морды нет, а на тракторе, как говорится, помял ведёрочко».





На круге якобы опрокинулся набок большегруз (возможно, цементовоз), а в сам круг улетел автобус. Их заливали пеной.

«И самое главное, почему я тут пишу, – продолжает Михаил. – Меня остановили ГАИ после этого круга, у съезда на Непокоренных. Я остановился на «Мазде 3», а ГАИ на «Форде» сзади меня. Пока мы у них в машине сидели, они пробивали мое водительское удостоверение на лишение, и в нас влетел вроде «Валдай». Ахаха, смешно, так я испугался. Ранее не был в ДТП, локтем ударился, жесть, короче». По словам Михаила, «Валдай» занесло.

«Смешно, холодно, и будем ждать хз сколько, тут, ребят, будьте аккуратны, дорога оооооооочень скользкая», – предупредил автомобилистов весёлый участник ДТП.