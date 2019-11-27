Охранник-морж исчез после купания в Невке. На берегу остались его вещи

В Петроградском районе купание в реке закончилось исчезновением человека: охранник строительной площадки на улице Ремесленной, 17, ушёл на вечерний обход территории и не вернулся. Позже на берегу Малой Невки нашли его вещи.

Как стало известно «Фонтанке», аккуратную стопку одежды, ботинки и даже нижнее бельё 49-летнего сотрудника ЧОПа обнаружили к полуночи 27 ноября. Он увлекался моржеванием и часто уходил поплавать в прибрежной зоне. Вероятно, сразу после охранник планировал вернуться на пост: там остались документы, удостоверение и два мобильных телефона. Тревогу забил напарник, сообщивший об исчезновении коллеги начальнику. Тот вызвал полицию.

С начала недели в Петербурге резко похолодало: утром 27 ноября горожан встретила гололедица, к вечеру ожидается снег.



