В пабе на Седова встретились два «ковбоя». У столичного гостя умыкнули лошадку за 5 миллионов

Без дуэли обошлась встреча представителей Москвы и Петербурга в кафе Невского района. Вместо честного поединка один из участников предпочёл обман. Он воспользовался естественной потребностью оппонента.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 27 ноября, накануне с заявлением в полицию обратился 27-летний приезжий из Москвы. В Петербург его привели деловые вопросы, на жизнь он зарабатывает перепродажей автомобилей.

Столичный гость встретился с петербуржцем в кафе «Три ковбоя» на улице Седова около десяти утра. Приятелю делец доверился, застолье прервал походом в туалет, когда вернулся, то за столиком уже никого не было. Из сумки пропали предназначенные для покупки автомобиля «Лексус» 4,9 млн рублей.

Телефон сбежавшего оказался отключен. В базе судебных приставов за ним числятся долги более чем на 13 млн рублей.



