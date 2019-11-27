Автомобилисты сообщают о перекрытиях на юге КАД и в центре на набережных

В Санкт-Петербурге начали закрывать движение. Сегодня, 27 ноября, в городе гостит президент России Владимир Путин.

Автомобилисты в «Яндекс.Навигаторе» сообщают том, что на внешнем кольце перекрытия введены в районе развязки с Пулковским шоссе и трассой М-11. Начинает скапливаться затор.

В центре города закрытия обсуждают на невских набережных. Если на Пироговской набережной, по словам пользователей сервиса, закрыта одна полоса, то на Кутузова на подъезде к Троицкому мосту интересуются, когда пустят движение.

О событиях, связанных с визитом Путина, «Фонтанка» рассказывает в онлайн-трансляции.



