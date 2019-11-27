Врачи спасают ученицу петербургского лицея. Десятиклассницу успела найти бабушка

В Петербургском государственном педиатрическом университете спасают десятиклассницу одного из лицеев Центрального района города: девушку госпитализировали в тяжёлом состоянии. В квартире рядом с ней лежал кожаный ремень.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), работники скорой приехали на Богатырский проспект около четырёх часов вечера 26 ноября по вызову бабушки школьницы. Юная петербурженка живёт с ней: родители – военнослужащие, находятся в Калининградской области.

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