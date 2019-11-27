Готовимся к визиту Путина. Читайте онлайн-трансляцию на «Фонтанке»

Среда, 27 ноября, непростой день для Петербурга. У президента России Владимира Путина здесь большая программа. Утром глава государства открывает скоростную платную трассу М-11, позже встречается с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, также намечен визит на «Адмиралтейские верфи», открытие памятника Даниилу Гранину, и это ещё не всё. «Фонтанка» будет рассказывать о перемещениях главы государства и связанных с этим событиях в онлайн-режиме.

Сложно будет не только сопровождающим Путина чиновникам и организаторам торжественных мероприятий, но и рядовым горожанам. Автомобилистам придётся стоять в пробках из-за временных перекрытий движения, пропуская кортежи.

Кроме того, синоптики обещают снег, а гололедицу заметили, наверное, все, кто выходил сегодня на улицу. Очевидцы сообщают о множестве аварий, так что в соцсетях уже называют 27 ноября днём жестянщика.



